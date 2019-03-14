الفريدي يودع النصراويين بتغريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة دون الإفصاح عن وجهته وخطوته المقبلة، ودع لاعب خط الوسط أحمد الفريدي جماهير نادي النصر من خلال تغريدة مختصرة كتب فيها «إلى النادي الذي لم يكن محطة عبور فحسب، لجمهور النصر العريق الذي لا تفيه عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأمنيات لكم بالتوفيق والسداد».



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