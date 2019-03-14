الفيصلي والتعاون يتلهفان لنقاط القادسية والفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستهل اليوم مباريات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتي الفيصلي والقادسية، والتعاون والفتح، حيث يحل القادسية، صاحب المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، ضيفا على الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويسعى الفريقان لتعويض الخسارة في الجولة الماضية، حيث تلقى الفيصلي خسارة 1-2 من الشباب، فيما خسر القادسية من الأهلي 1-2.
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة، نظيره الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة.
ويدخل التعاون المباراة بهدف مواصلة الانتصارات بعد كسبه ديربي القصيم أمام الند التقليدي الرائد 2-1 في الجولة الماضية، فيما يسعى الفتح لتجاوز آثار الخسارة في الجولة الماضية من الباطن 0-2.
وعلق المدرب الوطني العائد لتدريب القادسية، بندر باصريح على مهمته التي تبدأ من اليوم «سعدت بعودتي لبيتي القادسية، وأتمنى أن أحقق ما يسعد جماهير النادي، ثقتي كبيرة في إمكانات جميع اللاعبين، وأثق تماما في قدرتهم على النهوض بالفريق مرة أخرى».
وتابع «عملنا على الجوانب الفنية والنفسية لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة، بدءا من مواجهة اليوم».
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