طاقم وطني يقود الأخضر في أيام الفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريب وطنيا لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد اللعبة أمس، تكليف المدرب يوسف عنبر برئاسة الجهاز الفني في مواجهتي الإمارات وغينيا الإستوائية الوديتين، والمقرر خوضهما في 21 مارس الحالي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، و25 مارس الحالي في العاصمة السعودية الرياض تزامنا مع أيام الفيفا.

ويساعد العنبر المدربان الوطنيان يوسف الغدير ومشبب زياد، فيما يتولى عبداللطيف الحسيني مهمة الإعداد البدني، ومحمد اليامي مدربا لحراس المرمى.

وبقي الأخضر دون مدرب منذ انتهاء مشاركته في نهائيات كأس آسيا في الإمارات، والتي أعلن الاتحاد عقبها عدم تجديد عقد المدير الفني، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في فبراير الماضي.

ويستهل عنبر مهمته بدءا من المعسكر المقرر في الرياض لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الحالي، والذي يتخلله خوض المباراتين الوديتين أمام الإمارات وغينيا الإستوائية.

وينتظر أن يعلن عنبر قائمته للمباراتين الوديتين اليوم أو غدا.

من جهة ثانية، اعتمد اتحاد اللعبة، معسكرات المنتخبات السعودية الأخرى للمرحلة المقبلة ومشاركاتها.

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برامج المنتخبات السعودية الأخرى

منتخب تحت 23 عاما

يدخل في 18 مارس الحالي معسكرا إعداديا بالرياض استعدادا لاستضافة المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2020

منتخب تحت 20 عاما

يستعد لكأس العالم في بولندا بعدد من المعسكرات في الفترة من 18 مارس وحتى 8 أبريل المقبل بالرياض وإسبانيا والدمام

يواجه وديا منتخبي الأوروجواي والأرجنتين

منتخب تحت 16 عاما

يستعد لتصفيات كأس آسيا بالمشاركة في البطولة الودية الدولية بمقدونيا في الفترة من 18 إلى 27 مارس الحالي

يواجه منتخبات مقدونيا وأذربيجان وجورجيا