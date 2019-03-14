، عصا معلم بأبو عريش تترك سحجات بكتف طالب.. و"التعليم": نحقق ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالَبَ ولي أمر الطالب ريان أحمد رباح، بالتحقيق في تعرض ابنه للضرب على ظهره من قِبَل معلمه في مدرسة بأبو عريش بمنطقة جازان.

وبيّن والد الطفل أن آثار الضرب لا تزال ظاهرة بجسد طفله، وأن ضربه كان بعصا غليظة تَسَبّبت في سحجات بالكتف الأيسر من ظهره بحسب التقرير الطبي.

وبيّن متحدث "تعليم جازان" في تصريحات صحفية، أنه يجري التحقق من هذا الأمر؛ للوقوف على جميع تفاصيله وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنه.