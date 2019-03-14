- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - طالَبَ ولي أمر الطالب ريان أحمد رباح، بالتحقيق في تعرض ابنه للضرب على ظهره من قِبَل معلمه في مدرسة بأبو عريش بمنطقة جازان.
وبيّن والد الطفل أن آثار الضرب لا تزال ظاهرة بجسد طفله، وأن ضربه كان بعصا غليظة تَسَبّبت في سحجات بالكتف الأيسر من ظهره بحسب التقرير الطبي.
وبيّن متحدث "تعليم جازان" في تصريحات صحفية، أنه يجري التحقق من هذا الأمر؛ للوقوف على جميع تفاصيله وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنه.
عصا معلم بأبو عريش تترك سحجات بكتف طالب.. و"التعليم": نحققفهد كاملي الخليج 365 2019-03-14
طالَبَ ولي أمر الطالب ريان أحمد رباح، بالتحقيق في تعرض ابنه للضرب على ظهره من قِبَل معلمه في مدرسة بأبو عريش بمنطقة جازان.
وبيّن والد الطفل أن آثار الضرب لا تزال ظاهرة بجسد طفله، وأن ضربه كان بعصا غليظة تَسَبّبت في سحجات بالكتف الأيسر من ظهره بحسب التقرير الطبي.
وبيّن متحدث "تعليم جازان" في تصريحات صحفية، أنه يجري التحقق من هذا الأمر؛ للوقوف على جميع تفاصيله وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنه.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
11:13 AM
طالَبَ ولي أمر الطالب ريان أحمد رباح، بالتحقيق في تعرض ابنه للضرب على ظهره من قِبَل معلمه في مدرسة بأبو عريش بمنطقة جازان.
وبيّن والد الطفل أن آثار الضرب لا تزال ظاهرة بجسد طفله، وأن ضربه كان بعصا غليظة تَسَبّبت في سحجات بالكتف الأيسر من ظهره بحسب التقرير الطبي.
وبيّن متحدث "تعليم جازان" في تصريحات صحفية، أنه يجري التحقق من هذا الأمر؛ للوقوف على جميع تفاصيله وتطبيق الإجراءات النظامية بشأنه.
، عصا معلم بأبو عريش تترك سحجات بكتف طالب.. و"التعليم": نحقق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عصا معلم بأبو عريش تترك سحجات بكتف طالب.. و"التعليم": نحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.