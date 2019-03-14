، لجان حكومية تقرر إنشاء سد ترابي في دومة الجندل.. تعرّف على السبب ،

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قررت لجان حكومية بمحافظة دومة الجندل، إنشاء سد ترابي في الجهة الغربية من بحيرة دومة الجندل، بعد ارتفاع منسوب المياه؛ حيث تعد منطقة منخفضة قد تسبب خروج المياه ونزولها على المحافظة مستقبلًا.
وتعد بحيرة دومة الجندل أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط؛ حيث تبلغ مساحة سطح البحيرة 1.380.625 مترًا مربعًا، وعمق المياه في الوسط من 9 إلى 15 مترًا تقريبًا، وكمية المياه المخزنة بالبحيرة تُقدر بـ6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، وكمية مياه الصرف الزراعي المضافة سنويًّا للبحيرة تتراوح ما بين (3 ملايين متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب).
ويرى متخصصون في الهندسة، أن إنشاء سد خرساني في الجهة الغربية من البحيرة، بات ضروريًّا لمنع تسرب المياه، وكون ردمها بالأتربة وقتي، وقد يتسرب الماء من أسفل الردم، كما يحدث الآن في البحيرة.
لجان حكومية تقرر إنشاء سد ترابي في دومة الجندل.. تعرّف على السببمهنا التميمي الخليج 365 2019-03-14
قررت لجان حكومية بمحافظة دومة الجندل، إنشاء سد ترابي في الجهة الغربية من بحيرة دومة الجندل، بعد ارتفاع منسوب المياه؛ حيث تعد منطقة منخفضة قد تسبب خروج المياه ونزولها على المحافظة مستقبلًا.
وتعد بحيرة دومة الجندل أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط؛ حيث تبلغ مساحة سطح البحيرة 1.380.625 مترًا مربعًا، وعمق المياه في الوسط من 9 إلى 15 مترًا تقريبًا، وكمية المياه المخزنة بالبحيرة تُقدر بـ6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، وكمية مياه الصرف الزراعي المضافة سنويًّا للبحيرة تتراوح ما بين (3 ملايين متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب).
ويرى متخصصون في الهندسة، أن إنشاء سد خرساني في الجهة الغربية من البحيرة، بات ضروريًّا لمنع تسرب المياه، وكون ردمها بالأتربة وقتي، وقد يتسرب الماء من أسفل الردم، كما يحدث الآن في البحيرة.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
11:02 AM
في الجهة الغربية من البحيرة التي تُعد أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط
قررت لجان حكومية بمحافظة دومة الجندل، إنشاء سد ترابي في الجهة الغربية من بحيرة دومة الجندل، بعد ارتفاع منسوب المياه؛ حيث تعد منطقة منخفضة قد تسبب خروج المياه ونزولها على المحافظة مستقبلًا.
وتعد بحيرة دومة الجندل أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط؛ حيث تبلغ مساحة سطح البحيرة 1.380.625 مترًا مربعًا، وعمق المياه في الوسط من 9 إلى 15 مترًا تقريبًا، وكمية المياه المخزنة بالبحيرة تُقدر بـ6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، وكمية مياه الصرف الزراعي المضافة سنويًّا للبحيرة تتراوح ما بين (3 ملايين متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب).
ويرى متخصصون في الهندسة، أن إنشاء سد خرساني في الجهة الغربية من البحيرة، بات ضروريًّا لمنع تسرب المياه، وكون ردمها بالأتربة وقتي، وقد يتسرب الماء من أسفل الردم، كما يحدث الآن في البحيرة.
، لجان حكومية تقرر إنشاء سد ترابي في دومة الجندل.. تعرّف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
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