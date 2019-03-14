، ابتلع جسماً غريباً فغاب التنفس واختنق.. إسعافي ينقذ حياة طفل في جدة ،

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تمكّن إسعافي من هيئة الهلال الأحمر –بعد فضل الله- من إنقاذ حياة طفل في عامه الثاني قام بابتلاع جسم غريب أغلق مجرى التنفس، وتسبب في دخول الطفل في حالة اختناق، وتوقّف التنفس والنبض.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تعرّض طفل للاختناق وفقدان التنفس، وعلى الفور باشرت فرقة من الهلال الأحمر البلاغ.
واتضح أن الطفل يعاني انسداداً في مجرى التنفس؛ بسبب ابتلاع جسم غريب تسبب في توقف التنفس لديه والنبض، فتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للطفل، وعمل إنعاش قلبي رئوي CPR وإخراج الجسم الغريب، وبتوفيق الله جرى إعادة التنفس للطفل ونقله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.
ابتلع جسماً غريباً فغاب التنفس واختنق.. إسعافي ينقذ حياة طفل في جدةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-03-14
تمكّن إسعافي من هيئة الهلال الأحمر –بعد فضل الله- من إنقاذ حياة طفل في عامه الثاني قام بابتلاع جسم غريب أغلق مجرى التنفس، وتسبب في دخول الطفل في حالة اختناق، وتوقّف التنفس والنبض.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تعرّض طفل للاختناق وفقدان التنفس، وعلى الفور باشرت فرقة من الهلال الأحمر البلاغ.
واتضح أن الطفل يعاني انسداداً في مجرى التنفس؛ بسبب ابتلاع جسم غريب تسبب في توقف التنفس لديه والنبض، فتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للطفل، وعمل إنعاش قلبي رئوي CPR وإخراج الجسم الغريب، وبتوفيق الله جرى إعادة التنفس للطفل ونقله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:57 AM
أنعش قلبه بعد بلاغ هرولت له فرقة من الهلال الأحمر ونُقِل للمجمع الطبي
تمكّن إسعافي من هيئة الهلال الأحمر –بعد فضل الله- من إنقاذ حياة طفل في عامه الثاني قام بابتلاع جسم غريب أغلق مجرى التنفس، وتسبب في دخول الطفل في حالة اختناق، وتوقّف التنفس والنبض.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تعرّض طفل للاختناق وفقدان التنفس، وعلى الفور باشرت فرقة من الهلال الأحمر البلاغ.
واتضح أن الطفل يعاني انسداداً في مجرى التنفس؛ بسبب ابتلاع جسم غريب تسبب في توقف التنفس لديه والنبض، فتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للطفل، وعمل إنعاش قلبي رئوي CPR وإخراج الجسم الغريب، وبتوفيق الله جرى إعادة التنفس للطفل ونقله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.
، ابتلع جسماً غريباً فغاب التنفس واختنق.. إسعافي ينقذ حياة طفل في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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