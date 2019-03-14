، نجران.. إحباط تهريب قرابة النصف طن من الحشيش المخدر ،

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تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع شرورة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية.. وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف؛ تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومُرافقه، وضبط (420) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكد المقدم "القريني" أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
نجران.. إحباط تهريب قرابة النصف طن من الحشيش المخدروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-14
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع شرورة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية.. وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف؛ تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومُرافقه، وضبط (420) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكد المقدم "القريني" أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:46 AM
داخل سيارة أوقفها حرس الحدود وسيطر على قائدها ومرافقه
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع شرورة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية.. وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف؛ تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومُرافقه، وضبط (420) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكد المقدم "القريني" أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
، نجران.. إحباط تهريب قرابة النصف طن من الحشيش المخدر ،
المصدر : الخليج 365
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