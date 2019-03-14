، "هدف" يعوّض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمساعدة المرضى للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مرضى الفشل الكلوي العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، خلال مدّة عملهم ضمن برنامج "دعم أجر أيام غسيل الكلى"، وذلك من خلال تعويض المنشآت بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، فضلاً عن أحقية الموظف في الاستفادة من الدعم وإن كان مدعوماً ضمن برامج أخرى.

وحثّ المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أبا الخيل، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من برنامج "دعم أجر أيام غسيل الكلى"، الذي يهدف إلى مساعدتهم للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يشمل السعوديين والسعوديات، لافتاً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل البرنامج لمزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، منوهاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في العمل، ويعد نوعاً من أنواع المشاركة والمسؤولية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لمرضى الفشل الكلوي من موظفي القطاع الخاص من خلال تحمّل أجر أيام غسيل الكلى التي يأخذها الموظف، وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

يذكر أن اليوم الموافق 14 مارس 2019م يصادف اليوم العالمي للكلى.