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تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية.
وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر.
مستشفى في جازان يُجري 500 عملية قلب مفتوحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-14
تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية.
وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
10:21 AM
ما بين الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات
تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية.
وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر.
، مستشفى في جازان يُجري 500 عملية قلب مفتوح ،
المصدر : الخليج 365
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