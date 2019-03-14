محمد بن مسعود - الدمام - ما بين الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية. وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر. مستشفى في جازان يُجري 500 عملية قلب مفتوح وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-14 تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية. وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر. Advertisements 14 مارس 2019 - 7 رجب 1440 10:21 AM ما بين الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات ما بين الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات تخطّى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حاجز 500 عملية قلب مفتوح؛ وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية. وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب، وعمليات تمزق الشريان الأبهر. ، مستشفى في جازان يُجري 500 عملية قلب مفتوح ،

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