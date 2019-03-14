بالصور: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعرض 5 طائرات بدون طيار بصناعة سعودية

ضمن النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران 2019 المقام في العاصمة الرياض، تشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الأربعاء، بـ 5 من طائراتها بدون طيار التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها على أيدي باحثين سعوديين. وتشارك في المعرض، طائرات: “صقر1، صقر2، صقر4، النورس، طائرة المسح الجوي” وهي طائرات بدون طيار مصنعة من الألياف الزجاجية والكربونية، وتمتاز بخفة وزنها وقوة تحملها، وصعوبة التقاطها عبر أجهزة الرادار والاستطلاع، والتي يتم استخدامها في الاستطلاع النهاري والليلي ومهام المراقبة.

كما تحتوي الطائرات الخمس على “أجهزة استشعار كهروضوئية” يتم برمجتها من خلال غرفة تحكم أرضية، و”جهاز تحكم آلي للقيادة”، كما تحتوي على برامج للتعامل مع الرياح ودرجات الحرارة المختلفة والهبوط أو الصعود الاضطراري للطائرة أو الانحراف عن مسار الطيران. إضافةً إلى أجهزة اتصالات، يتم من خلالها النقل المباشر والمستمر للصور والفيديو من الطائرة إلى غرفة التحكم، كما يمكن تغيير المسار والأهداف من خلال الاتصال المباشر للطائرة وهي في الجو.