بالصور: مصرع مقيم دهساً صادف مروره وقوع حادث مفاجئ بالطائف

باشرت الجهات المعنية حـادثاً مؤلماً في الساعات الأولى من فجر اليوم (الخميس)، نتج عنه مصـرع مقيم أثناء مروره لحظة وقوع الحـادث بفيصلية الطائف.

جاء في تفاصيل الحـادث أن سيارة بها شاب انحرفت من طريق المطار الطالع إلى المسار الآخر، واصطدمت بسيارة أخرى بها عائلة، ثم انحرفت السيارة ودهست مقيماً كان بجوار الطريق ينوي العبور، فيما نجت مركبات عدة من الحـادث بعد انفصال إطار المركبة عن السيارة واستقراره على مسافة بعيدة.

وأفادت الجهات المعنية أنه جارٍ التحقيق في معلومات أولية تفيد بوجود طرف مسبب بالحـادثة أدى إلى انحراف السيارة المتسببة بالحـادث إلى المسار الآخر، وذلك حسب ما أوردت “سبق”.