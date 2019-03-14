سيدة توفي زوجها وتوقف حصول الأسرة على الدعم من حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

تلقى برنامج “حساب المواطن”، استفسارًا عبر حسابه على “تويتر”، من سيدة توفي زوجها وتوقف حصول أسرتها على الدعم، ولا تعرف ماذا تفعل.
وقال البرنامج؛ ردًا على السؤال الذي ورده: إنه “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة وإضافة الأبناء كتابعين لها”، موضحًا عدد من المستندات المطلوبة.
وبيَّن “حساب المواطن” أن المستندات المطلوبة من الأرملة من أجل إعادة تقديم الدعم لأسرتها، هي: “صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان”.
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