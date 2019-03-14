آخر تطورات واقعة الطفلة المتوفاة داخل حافلة مدرسية في القنفذة.. وهذا ما قاله مالك المدرسة

روى مالك مدرسة الطفلة المتوفاة داخل الباص في القنفذة حسن الحازمي تفاصيل الواقعة

وحسب” عكاظ ” قال أن المشرفة الداخلية بالمدرسة عندما أخذت غياب الطالبات، أبلغت قائدة المدرسة بفقدان ابنة أخيها، وأنها ستتواصل مع أهلها لمعرفة سبب عدم حضورها للمدرسة.وتابع: «لا علم لي هل اتصلت في حينه، أم انشغلت أثناء العمل ونسيت».

وأوضح أن الحافلة من النوع الصغير، ويوجد بها سائق ومشرفة غير أنهما لم يتنبها لوجودها في الحافلة بعد نزول زملائها، إلا عندما عاد السائق ليجد الطفلة ملقاة على المقاعد ولا تزال على قيد الحياة.

وأضاف : قام السائق بأخذ الطفلة للمدرسة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها من قبل بعض المعلمات من ذوات الخبرة، ثم نقلت إلى المستشفى لكنها توفيت.

مشيرا إلى أن ذوي الطفلة تنازلوا عن الحق الخاص.

وفي نفس السياق أكدت مصادر أنه تم إطلاق سراح سائق الحافلة بكفالة، مشيرة إلى أنه ليست هناك أي شبهة جنائية في الحادثة.