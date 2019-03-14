فتحت الجهات المعنية بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً في واقعة تعرّض مجموعة من الإبل للقتـل بطـلقات نـارية مجهول مصدرها في جبل إدقس بمحافظة وادي الفرع.
وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد باكتشاف تعرّض الإبل الخاصة به للقتـل بطلقـات نـارية في منطقة الصدر، قبل أن تكلف طبيباً بيطرياً بإعداد تقرير حول تلك الواقعة، وفقاً لـ”سبق”. وأوضح المواطن محمد الحربي أنه وجد الإبل في منطقة جبلية بعيدة عن كل الممتلكات والمواقع الزراعية وبها طلقـات نـارية، داعياً الجهات المعنية لسرعة القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر في جبل إدقس بالمدينة.. شاهد بالصور: ارتكاب مجزرة غامضة بحق “مجموعة إبل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.