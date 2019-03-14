بالصور: ‎برعاية الملك.. نائب وزير الثقافة يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب

افتتح وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مساء اليوم (الأربعاء)، معرض الرياض الدولي للكتاب المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ورفع وزير الثقافة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته لفعاليات المعرض. كما رحب وزير الثقافة بمشاركة مملكة البحرين كضيف شرف للدورة الحالية بالمعرض، حيث مثلت مملكة البحرين في حفل الافتتاح الشيخة مَيّ بنت محمَّد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة عشرة أيام حتى 23 مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 913 دار نشر، و500 ألف عنوان، و1750 مشاركًا وعارضًا، من 30 دولة عربية وأجنبية. وتضم أجندة المعرض أكثر من 200 فعالية ثقافية ومتنوعة، من بينها 62 فعالية تختص بالندوات والمحاضرات الثقافية، و13 جلسة ضمن فعالية المجلس الثقافي التي تضم أيضًا أربعة عروض مسرحية و 18 فيلمًا سعوديًا قصيرًا و29 ورشة عمل فنية. كما خصصت إدارة المعرض ثلاث منصات توقيع، سيوقع خلالها 267 مؤلفًا ومؤلفة كتبهم، أمام زوار المعرض.