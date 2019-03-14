السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم



بيت لحم 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم, أربعة شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، إضافة لفلسطيني من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وآخر من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

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10:53ت م

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