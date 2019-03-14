السعودية اليوم / الأرصاد تنبه عن هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت جدة، رابغ، ثول، عسفان، الكامل، بحره، الليث، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً .

// انتهى //

10:53ت م

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