السعودية اليوم / 178 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال سبعة أشهر



مكة المكرمة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

قدم مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خدماته الطبية والعلاجية لـ 178299 حالة، خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري .

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم تنويمهم بالمستشفيات بلغ 10549 حالة، حيث استقبل قسم الطوارئ 95299 حالة ، فيما راجع أقسام العيادات 64338 حالة .

وأفادت أنه أجريت عمليتين قسطرة قلبية ، و12عملية آخرى للقلب، بالإضافة إلى 2206 عمليات جراحية منها عملية جراحية طارئة و1259 عملية مجدولة،إلى جانب 4634 حالة ولادة .

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10:50ت م

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