السعودية اليوم / الخدمة المدنية تشارك في 30 لجنة حكومية مشتركة خلال الشهر الماضي



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

شاركت وزارة الخدمة المدنية خلال شهر جمادى الآخرة ،في أعمال 30 لجنة حكومية مشتركة ،قدم خلالها رؤى الوزارة حيال موضوعات اللجان محل النقاش وفقاً لاختصاصاتها وما تقرره الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات الحكومية، من خلال ممثليها البالغ عددهم 33 ممثلاً منهم 22 ممثل للمشاركة في 22 لجنة بشكل منفرد و15 ممثلاً تم مشاركتهم في 18 لجنة، وذلك بحسب إحصائية تقرير اللجان والمجالس بالوزارة.

وحملت الإحصائية أرقاما متنوعة توضح أكثر الجهات التي عقد فيها تلك اللجان بمشاركة الوزارة، حيث بلغت اللجان المنعقدة في هيئة الخبراء 27 لجنة، فيما جاءت بقية اللجان الثلاث في وزارة المالية بواقع لجنتين، ولجنة واحدة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

واختصت مشاركة وزارة الخدمة المدنية في تلك اللجان بدراسة الموضوعات المندرجة تحت اختصاصها ومهامها وأدوارها ومنها أوضاع الموظفين والوظائف والأنظمة واللوائح وتنظيم الاختصاصات والمشاريع والخطط والمقترحات، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب مشاركة وزارة الخدمة المدنية.

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10:43ت م

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