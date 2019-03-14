السعودية اليوم / محافظ العقيق يدشّن معرض الأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان



الباحة 07 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واس

دشّن محافظ العقيق الدكتور فيحان حمود العتيبي, أمس معرض الأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعل", وذلك برويال مول بالعقيق.

وتجول الدكتور العتيبي في أرجاء المعرض، مستمعاً إلى شرحٍ عن محتوياته التي تشتمل العديد من المعروضات والمحتويات التي تعزز الوعي بمرض السرطان.

بعد ذلك كرّم محافظ العقيق الجهات المُشاركة والراعية للمعرض.

من جهته أوضح مدير مستشفى العقيق العام علي بن عايض الغامدي أن المعرض يأتي في إطار رسالة الوزارة بتفعيل أعمال التوعية الصحية عن الأمراض وتفعيل المناسبات الصحية لتعم الفائدة كافة أفراد المجتمع.

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10:30ت م

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