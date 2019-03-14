السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة ينظم مناشط دعوية نسائية



المدنية المنورة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، عدداً من المحاضرات النسائية, خلال شهري رجب وشعبان 1440هـ، تلقيها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي, وذلك ضمن سلسلة المحاضرات النسائية التي تقام في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرات بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويساهم في تحصين النساء والفتيات من الأفكار الضالة.

// انتهى //

10:23ت م

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