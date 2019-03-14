السعودية اليوم / محافظ أبوعريش يفتتح الملتقى الربيعي بمركز وادي جازان



أبوعريش 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني مساء أمس، فعاليات الملتقى الربيعي الأول الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان التابع للمحافظة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري، وذلك بقاعة روفانا للاحتفالات بوادي جازان.

وتجول المحافظ على أقسام المعرض الصحي المصاحب للفعاليات، مستمعًا إلى شرح من رئيس لجنة التنمية موسى الأمير عن أبرز محتويات المعرض الذي يضم عيادة طبية ومختبرات لتقديم الفحوصات والتحاليل والاستشارات الطبية للزوار ، إلى جانب فعاليات الملتقى الاجتماعية والترفيهية والثقافية ، والبرامج النسائية ، وبرامج المسرح التي ستقام بحديقة الريان ، وذلك على مدى ثلاثة أيام .

كما قدم مدير عام تعليم جازان خلال افتتاح الملتقى الربيعي ورقة متخصصة ، تحدث خلالها عن جهود الإدارة في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى التحصيل ، مستعرضًا أبرز خطوات الإدارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

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10:21ت م

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