

الدمام 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تفقد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري أمس، منظومة الضخ في محطة حي الخزامى بمحافظة الخبر عقب بدء ضخ المياه المحلاة إلى أحياء جنوب المحافظة وهي الخزامى، والنورس، والواحة، والتعاون، والتحلية، والماسية، وعين السيح، وجنوب غرب الأنابيب، وبغلف، وذلك بكميات تقدر بـ 11.5 ألف متر مكعب يومياً، وتغطية ما يقارب (19) مليون متر مربع من مساحة العقارات.

وشدد المهندس الشراري، على ضرورة مراقبة التدفقات الواردة إلى الخزان التشغيلي بحي الخزامى وموازنة الضغوط بالشبكات لضمان تدفقات آمنة للعملاء، ووضع خطط تشغيلية بديلة احتياطية للعمل بها خلل أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي قد تحدث حفاظاً على الكميات التي تصل لما يقارب 60 ألف نسمة بانسيابية تتلاءم مع الضغوط العامة بالشبكة.

وأكد ضرورة تدريب فريق العمل التشغيلي على التقنيات الحديثة التي تم استلامها مؤخراً من الشركات المنفذة لمشروع الخزان ومحطة الضخ لمراقبة الأحياء التسعة عن كثب التي تتغذى حالياً على 11.5 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب، مطالباً في الوقت ذاته تجاوز هذا الإنجاز في التفكير بتغطية النسبة المتبقية من أحياء محافظة الخبر التي تم تغطية ما يقارب 82 بالمئة منها بالمياه المحلاة.

ودعا المهندس الشراري، فريق العمل في منظومة الضخ إلى أهمية العمل وفق إجراءات السلامة المعتمدة والالتزام بها بأعلى المعايير المنصوص عليها، إضافة أهمية دراسة ربط الخطوط الرئيسية بأخرى بديلة احتياطية لتشكيل خط حلقي يعمل على توزان الضغوط والتدفقات لكافة الأحياء بجنوب محافظة الخبر.

يشار إلى أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة جنوب محافظة الخبر بلغ (3265) عقاراً متعدد الوحدات.

// انتهى//

10:08ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم المياه بالشرقية يتفقد منظومة ضخ المياه المحلاة لأحياء جنوب الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.