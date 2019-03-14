السعودية اليوم / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزير العلاقات الخارجية المكسيكي



مكسيكو سيي 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في مكسيكو سيتي وزير العلاقات الخارجية المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

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09:52ت م

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