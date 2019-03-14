ساعات على إعلان حركة النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور .. هنا رابط الاستعلام والعد التنازلي

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساعات قليلة فقط تفصل آلاف المعلمين والمعلمات عن إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440 هـ والمقرر اليوم الخميس، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي لهذا العام عبر موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

وبحسب العد التنازلي الذي قدمته الإدارة العامة لشؤون المعلمين، تبقى تقريبًا ساعات فقط على صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440هـ.

ويمكن متابعة العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 على الرابط هنا

إحصائيات النقل الخارجي

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كشف قبل عدة أيام عن بعض إحصاءات حركة النقل الخارجي 1440 هـ حسب سنة التقديم، حيث بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، وبين أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

وأوضح العصيمي أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأفاد بأن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، إضافة إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

أمنيات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

وتمنى المعلمون والمعلمات أن يكون اليوم موعد إعلان حركة النقل الخارجي 1440 هو يوم السعد بالنسبة لهم ويحقق رغباتهم في النقل، خاصةً وأن هذا الأمر أنهكهم نفسيًّا وجسديًّا وماديًّا، ويريدون أن ينالوا الاستقرار في حياتهم المقبلة وتعويض سنوات الانتظار، خاصةً وأن نسبة النقل كانت ضعيفة خلال الثلاث سنوات الماضية والأرقام تتزايد، وسوف تتفاجأ التعليم خلال السنوات المقبلة بأن عدد الذين يطالبون بالنقل الخارجي سيصل إلى 200 ألف معلم ومعلمة، مشددين على ضرورة أن تتدخل التعليم بتقليص الأعداد قبل أن يزداد الوضع صعوبة عليها وعلى المعلمين والمعلمات.