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موديز ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة

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2019-03-14

موديز ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة موديز استقرار النظرة المستقبلية للبنوك على مدار فترة 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.

إذ إن الدافع الرئيسي للنظرة المستقرة هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، والتي ستدعم الاقتصاد السعودي.

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ونتيجة لذلك، ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية، حيث توقعت “موديز” أن تستقر القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة تتراوح بين 2% و2.24% هذا العام بعد ارتفاعها لسنوات عدة.

وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%، مؤكدةً استقرار مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك السعودية في الفترة المقبلة.

وشددت موديز على أن زيادة الإنفاق الحكومي ستدعم ربحية البنوك السعودية، كما رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي هذا العام إلى 2.7%.

 





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