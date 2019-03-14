الان تتابع “الأرصاد” تحذر من عاصفة ترابية تسبب انعدام الرؤية على تبوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبوك - الخليج 365:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار شبه انعدام الرؤية الأفقية بمنطقة تبوك، بسبب العاصفة الترابية، وارتفاع في مستوى الأمواج.
وأصدرت “الأرصاد” تنبيها متقدما، يشمل الوجه، ضباء، أملج، الطريق الساحلي، والطرق السريعة، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنتهي في الرابعة عصرا من اليوم نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تحذر من عاصفة ترابية تسبب انعدام الرؤية على تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.