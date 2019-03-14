“الأرصاد” تحذر من عاصفة ترابية تسبب انعدام الرؤية على تبوك

جدة - عمرو شويل تبوك - الخليج 365:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار شبه انعدام الرؤية الأفقية بمنطقة تبوك، بسبب العاصفة الترابية، وارتفاع في مستوى الأمواج.

وأصدرت “الأرصاد” تنبيها متقدما، يشمل الوجه، ضباء، أملج، الطريق الساحلي، والطرق السريعة، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنتهي في الرابعة عصرا من اليوم نفسه.