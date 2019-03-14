زوجة داعشي تفجر عبوة ناسفة في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت الشرطة الإندونيسية أمس أن امرأة يعتقد أنها زوجة متشدد، فجرت عبوة ناسفة خلال عملية مداهمة لمنزلها في إقليم سومطرة الشمالية، فقتلت نفسها وطفلها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، إن الشرطة طوقت المنزل في بلدة سيبلوجا بعد أن اعتقلت رجلا يعتقد أنه زوج المرأة، وتم الكشف عن اسم الرجل ويدعى حسين ويلقب بـ «أبوحمزة».

وأضاف أن انفجارا يعتقد أن المرأة تسببت فيه، أدى إلى إصابة رجل شرطة أثناء محاولته دخول المنزل، وأضاف «لم نتمكن من دخول المنزل لأننا نشتبه في أنه لا تزال هناك متفجرات يمكن أن تعرض ضباطنا للخطر».