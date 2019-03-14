لبنان: لم نعد نحتمل عبء النازحين السوريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بيروت

أعرب وزير الدفاع الوطني اللبناني إلياس بو صعب، لسفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرجيلين، خلال لقائهما أمس الأول، عن تحفظ بلاده على تعبير «العودة الطوعية»، وتفضيله استخدام تعبير «العودة الآمنة».

وحول النازحين السوريين في لبنان، أكد الوزير بو صعب أن «لبنان لم يعد يتحمل هذا العبء وأنه لا يستطيع انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في سوريا لحل هذه الأزمة»، مشددا على أن «لبنان يريد العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء إلى بلادهم».

يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بلغ 167 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حاليا حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.