تراجع أرباح السعودية للكهرباء 74.5% في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت الشركة السعودية للكهرباء صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 1.757 مليار ريال عن عام 2018، منخفضا بنسبة 74.56% عن عام 2017 الذي بلغ صافي الأرباح فيه 6.908 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن إجمالي الأرباح عن عام 2018 بلغ 5.92 مليارات ريال، بانخفاض 11.51% مقارنة بـ 6.69 مليارات ريال في 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بصرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بمبلغ إجمالي 749.3 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%. وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يتجاوز 1.07 مليار سهم، على أن يتم تحديد تاريخ أحقية الأرباح في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

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وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح لعام 2018 مقارنة مع العام السابق بشكل رئيس، إلى تضمن نتائج العام السابق إيرادات غير متكررة نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (والتي قابلها جزئيا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية).

كما تأثرت نتائج السنة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، إضافة إلى تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل للسنة الحالية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية، والذي أسهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت نسبة نمو الإيرادات التي حققتها الشركة بنسبة 26.39% عن العام الماضي، حيث حققت 64.06 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ 50.68 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي للشركة 6.01 مليارات ريال، بانخفاض 39.87% عن العام السابق الذي بلغ 10.005 مليارات ريال، وكان إجمالي الدخل الشامل للشركة 2.36 مليار ريال، بانخفاض 66.86% عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 7.13 مليارات ريال إجمالي الدخل الشامل عن ذلك العام.

توصية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين