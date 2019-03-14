السعودية اليوم / "الأرصاد" تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف ومركز بني سعد، ومحافظة ميسان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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09:21ت م

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