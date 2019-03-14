السعودية اليوم / إجراء 500 عملية قلب مفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جيزان 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تخطى فريق طبي لجراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان حاجز 500 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية.

وتنوعت العمليات ما بين عمليات الشرايين التاجية وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب وعمليات تمزق الشريان الأبهر.

// انتهى //

09:12ت م

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