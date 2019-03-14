السعودية اليوم / معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة في فقه الإنتماء والمواطنة لمنسوبي الشؤون الإسلامية بجدة



جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء الأحد المقبل، دورة في "التأصيل الشرعي لفقه الإنتماء والمواطنة" لمنسوبي إدارة المساجد لدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وتستمر ثلاثة أيام, وذلك في قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وستتناول الدورة عدداً من الموضوعات منها: تأصيل الإنتماء والمواطنة الشرعية, والحكم الشرعي من المصطلحات المتعلقة بالإنتماء والمواطنة, والإنتماء والمواطنة في المملكة العربية

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لمعهد الأئمة والخطباء للعام الجاري 1440هـ، التي وجه بإقامتها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة، ومراقبي المساجد؛ بهدف تطوير قدراتهم، والمساهمة في إثراء معلومتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.

// انتهى //

09:12ت م

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جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء الأحد المقبل، دورة في "التأصيل الشرعي لفقه الإنتماء والمواطنة" لمنسوبي إدارة المساجد لدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وتستمر ثلاثة أيام, وذلك في قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.وستتناول الدورة عدداً من الموضوعات منها: تأصيل الإنتماء والمواطنة الشرعية, والحكم الشرعي من المصطلحات المتعلقة بالإنتماء والمواطنة, والإنتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية "الأسس ــ المواقف", ومقتضيات ولوازم الإنتماء والمواطنة, وواجبات الدعاة والأئمة تجاه تعزيز الإنتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية.وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لمعهد الأئمة والخطباء للعام الجاري 1440هـ، التي وجه بإقامتها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة، ومراقبي المساجد؛ بهدف تطوير قدراتهم، والمساهمة في إثراء معلومتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.// انتهى //09:12ت م0013

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