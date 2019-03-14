السعودية اليوم / عاصفة عنيفة تجتاح وسط الولايات المتحدة



شيكاغو 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات نبراسكا وأيوا وكولورادو ووايومنغ الأميركية اليوم، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طُرق وانقطاع التيار الكهربائي ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.

وأوضح حاكم ولاية نبراسكا المجاورة بيت ريكيتس أنّ هذه الأحوال الجوّية من المتوقع أن تستمرّ بضعة أيّام وقد تكون حدثًا عنيفًا للغاية، مشيراً إلى حدوث فيضانات وعمليّات إجلاء في مواقع كثيرة.

وتمّ وضع الحرس الوطني للولاية في حالة تأهب، إذ تخشى السلطات حدوث فيضانات قياسية.

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09:12ت م

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