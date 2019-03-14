السعودية اليوم / شرطة محافظ العقيق بالباحة تكرم متقاعديها لهذا العام



الباحة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

كرّمت شرطة محافظة العقيق بالباحة أمس، عدداً من موظفيها المحالين للتقاعد لهذا العام، بحضور محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي.

وأثنى مدير شرطة العقيق العقيد عبدالعزيز بن محمد الغامدي، في كلمته بالحفل على المبادرة لأهل الوفاء لمن خدم الدين والوطن من المتقاعدين من منسوبي الإدارة، معرباً عن وشكره لهم على ما قاموا به أثناء عملهم من تأدية الواجب المناط بهم.

ثم توالت فقرات الحفل من القصائد الشعرية وكلمة المتقاعدين، فيما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن سيرة المحتفى بهم.

وفي ختام الحفل قام مدير شرطة الباحة بتوزيع الهدايا والدروع للمتقاعدين، فيما تم تكريم المشاركين في تنظيم الحفل.

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