السعودية اليوم / الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران تشارك في فعاليات اليوم العالمي للكلى



نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

شاركت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران أمس، في فعاليات اليوم العالمي للكلى، وذلك في مركز الكلى بمستشفى الشرفة العام.

وتخلل الفعاليات قيام مدير الجمعية عبده محمد عطيف بزيارة للمرضى المنومين وتقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة.

وأكد عطيف أن مشاركة الجمعية في فعاليات اليوم العالمي للكلى يأتي ضمن المشاركات المجتمعية الداخلة في أولويات عملها، وتعود على الفرد والمجتمع بالنفع والفائدة.

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08:59ت م

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