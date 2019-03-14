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الفتاة الطائرة.. قصة أفضل لقطة سياحية في شتاء طنطورة
متابعات الخليج 365 - العلا
خطفت صورة فوتوغرافية احترافية لفتاة تقفز في الهواء مع مرشد سياحي، جائزة مسابقة أفضل لقطة سياحية في شتاء طنطورة بالعلا، للمصور عبد المجيد البلوي، عضو مجموعة مصوري العلا.
وعبرت هند ممدوح السهلي البالغة من العمر 13 عامًا، عن فرحتها وسعادتها بزيارة شتاء طنطورة، برفقة والدتها منظمة الرحلات ندى خوجه، والمتخصص في مجال السياحة علي يوسف.
وتحدثت هند عن الصورة قائلة “قصة الصورة وجمالها كانت في عفويتها، وكانت عبارة عن قفزة مشتركة مع المرشد السياحي علي يوسف، والتي خطفها المصور عبد المجيد البلوي، ولم أتوقع أن يكون لهذه الصورة الأصداء الكبيرة والواسعة”، بحسب “العربية”.
وأشارت هند إلى أن ذهابها لشتاء طنطورة كان برفقة والدتها ندى خوجه، وهي منظمة رحلات في المدينة المنورة، واكتسبت حب السياحة والتجوال من والدتها، وتحلم بالحصول على ترخيص عمل سياحي بعد أن تبلغ السن القانونية لحصولها على الترخيص.
وقالت: “قمت بالعديد من الرحلات إلى المدينة وينبع، وشاركت في اليوم العالمي للإرشاد السياحي، وأحلم بأن أكون أفضل مرشدة سياحية، وسأعمل على تحقيق هذا الحلم الذي أعيشه كل يوم”.
في حين أكدت ندى خوجه والدة هند، والتي عملت في مجال تنظيم الرحلات منذ 3 أعوام، أنها علمت بفوز اللقطة من خلال الأصدقاء والصديقات، ولم تتوقع هذه الأصداء بسبب عفوية اللقطة، لتقول: “مشاركة هند لهذه اللقطة العفوية مع المرشد والخبير السياحي علي يوسف، هي لقطة معبرة عن حب الطبيعة والسياحة والآثار، لوجود خلفية أثرية معبرة، وسأدعم ابنتي لحين تحقيق حلمها وتصبح مرشدة سياحية، فقد سافرت لأكثر من 15 رحلة داخل المدينة وخارجها”.
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