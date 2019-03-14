حادث مروع في حي الفيصلية يقتل 3 أشخاص والعناية الإلهية تنقذ آخر

2019-03-14

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

باشرت الجهات الأمنية، صباح اليوم الخميس، حادثاً مروعاً بين مركبتين على طريق وادي وج في حي الفيصلية مقابل محل سنتر بوينت نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وانحرفت مركبة من طراز كامري من مسارها باتجاه المسار الآخر المؤدي إلى إشارة حي الريان لتصطدم بمركبة أخرى من طراز كابريس وتستقر باصطدام آخر لمركبة كانت متوقفة أمام صيدلية النهدي، وأنقذت العناية الإلهية قائدها عندما توقف ونزل منها وفي لمحة بصر تفاجأ بالمركبة تصطدم بها.

وكشفت معلومات أولية لـ”متابعات الخليج 365“، وجود 3 وفيات وإصابة، بينهم وافد من الجنسية البنجلاديشية يعمل بأحد المطاعم المجاورة حيث كان يقف على الرصيف الفاصل بين المسارين ليتفاجأ بانحراف المركبة واصطدامها به ليلقى حتفه فوراً.

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وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاً عن مسببات الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى، وإغلاق الطريق لأكثر من ساعة وتم تحويل المركبات إلى الشوارع الفرعية فيما واجهت الشاحنات صعوبة كبيرة بسبب ضيق شوارع الحي المجاور وتوقفها عن الحركة.

وجدد عدد من المواطنين مطالبهم من الجهات ذات العلاقة بوضع جسور مشاة على امتداد طريق وج لحماية عابريه، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية تفصل بين المسارين.

وسبق أن نشرت “متابعات الخليج 365” معاناة أهالي الطائف من حوادث الدهس بسبب عدم وجود وسائل للسلامة على الطرق الحيوية في المحافظة، إضافة للحوادث المرورية.