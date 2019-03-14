صور.. أمير القصيم يدشن عددًا من المشاريع التنموية في ضرية

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم , عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ضرية ، التي اشتملت على مركز الكلى , وجامع محمد المتعب العجمي ـ رحمه الله ـ , ومبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة ضرية , بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سلطان الشايع ومدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ عبدالله المجماج , ومحافظ ضرية صالح الشعمل , ورئيس مركز الصمعورية عباس الذكري , وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والأهالي.

حيث دشن سموه فور وصوله مركز الكلى بمستشفى ضريه العام والمقام بتكلفة إجمالية قدرها 2,019,850 مليون ريال , حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سلطان الشايع عن تفاصيل إنشاء المركز الذي يأتي ضمن المشاريع الحديثة التي انتهت منها صحة المنطقة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أهالي محافظة ضريه والمراكز والهجر القريبة منها , مشيراً إلى أن المركز تبلغ طاقته الاستيعابية 36 مريضاً موزعين على فترتين , بالإضافة إلى أنه قد تم دعمه بـ 16 جهازًا حديثًا للتنقية الدموية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حرصه ودعمه ومتابعته الدائمة لخدمة أبناء المنطقة .



بعد ذلك توجه سمو أمير المنطقة لتدشين جامع الوجيه محمد المتعب العجمي ـ رحمه الله ـ , حيث استمع سموه من قبل مدير عام الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله المجماج لشرح مفصل عن محتويات الجامع وخطوات إنشائه واكتماله بتبرع سخي من أبناء الوجيه ـ محمد المتعب العجمي ـ رحمه الله ـ , مقدماً شكره وتقديره لسموه على حرصه ومتابعته لخدمة المنطقة.

أثر ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم للاطلاع على مشروع مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة ضرية التابع لجامعة القصيم , حيث استمع سموه من قبل عميد الكلية الدكتور عايض بن طريفان الحربي عن محتويات الكلية والتي تخدم 600 طالبة من المحافظة و13 مركزًا تابعًا لها والمقامة على مساحة قدرها 8320 م2 وتشتمل على 30 قاعة دراسية و 12 مكتبًا لأعضاء هيئة التدريس و8 مختبرات وعيادة طبية ومبنى للخدمات المساندة وتشتمل على أربعة برامج تعليمية الرياضيات والفيزياء واللغة العربية والتربية الخاصة يقدمها 45 عضو هيئة تدريس , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ولمعالي مدير جامعة القصيم على ما تحظى به كلية العلوم والآداب بشقيها بنين وبنات بمحافظة ضرية من دعم وعناية وحرص لخلق أجواء أكاديمية متميزة للطلاب والطالبات.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن إطلاق عدد من المشاريع بمحافظة ضرية يعكس مايتم بذله من جهود من قبل كافة القطاعات لخدمة أبناء هذه المحافظة.

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وأشاد سموه بما يبذله معالي مدير الجامعة لاكتمال مبنى مشروع كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة ضرية , مقدماً شكره لمحافظ ضرية صالح الشعمل على مايقدمه من جهود مبذولة في المحافظة, إلى جانب القطاعات الأخرى , مشيراً سموه إلى أن التطور الذي تشهده المحافظة يعكس تكاتفاً فعالاً بين قطاعاتها في البلديات والصحة والشؤون الإسلامية وتتويج من قبل جامعة القصيم من خلال هذه المشروعات التنموية.

وقال سموه : نفخر بوجود رجال يقومون بواجب خدمة أبناء هذه المنطقة وقطاعاتها كافة , إذ أننا أوصينا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لخدمة أقصى مكان في المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وأن يبارك بالجهود المبذولة.

وفي ختام الجولة زار سمو أمير منطقة القصيم مركز الصمعورية التابع لمحافظة ضرية ، وعددًا من الأهالي.