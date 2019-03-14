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أمطار رعدية على 10 مناطق اليوم تتبعها أجواء باردة
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق، الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة، والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
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