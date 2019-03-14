- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. لحظة سقوط عمود إضاءة على لاعبي كرة قدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. لحظة سقوط عمود إضاءة على لاعبي كرة قدم
متابعات الخليج 365 - متابعة
رصد مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط عمود يحمل كشافات إضاءة على أرض ملعب كرة قدم.
وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاجأ لاعبو كرة قدم بمدرسة ثانوية بسقوط العمود بشكل مفاجئ وتحطمه أرضًا، حيث قفز الحكم من مكانه وأحد اللاعبين متجنبين الاصطدام الكبير الذي كاد يسحقهما، فيما سقط بقية اللاعبين أرضًا متناثرين، غير مصدقين ما حدث.
وأصيب الحكم بكسر فقط في الساق جراء الحادث، وأصيب اللاعب بجروح في رأسه لكنهما نجيا من موت محقق، ووقع الحادث في كلاركسفيل، أركنساس، وقالت التقارير: إن سبب سقوط العمود هو الرياح وشدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. لحظة سقوط عمود إضاءة على لاعبي كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.