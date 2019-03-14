فيديو وصور.. لحظة سقوط عمود إضاءة على لاعبي كرة قدم

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط عمود يحمل كشافات إضاءة على أرض ملعب كرة قدم.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاجأ لاعبو كرة قدم بمدرسة ثانوية بسقوط العمود بشكل مفاجئ وتحطمه أرضًا، حيث قفز الحكم من مكانه وأحد اللاعبين متجنبين الاصطدام الكبير الذي كاد يسحقهما، فيما سقط بقية اللاعبين أرضًا متناثرين، غير مصدقين ما حدث.

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وأصيب الحكم بكسر فقط في الساق جراء الحادث، وأصيب اللاعب بجروح في رأسه لكنهما نجيا من موت محقق، ووقع الحادث في كلاركسفيل، أركنساس، وقالت التقارير: إن سبب سقوط العمود هو الرياح وشدتها.