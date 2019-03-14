الان تتابع تفاصيل الوظائف في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توفر وظائف هندسة وإدارية وتقنية في مقر الهيئة بالرياض حسب المسميات التالية: اختصاصي أول هندسة مياه – مقدمي الخدمة. اختصاصي هندسة سلامة. اختصاصي بيانات. محلل هندسي. Advertisements باحث أول خدمة عملاء. باحث أول قانوني. محلل شبكات. باحث أول محتوى رقمي. اختصاصي أول هندسة مياه – الشؤون الفنية. ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

http://careers.ecra.gov.sa/jobs.php/

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