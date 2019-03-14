الان تتابع فتح باب التقديم للوظائف الموسمية في حج 1440 هـ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440 هـ عبر موقعها الالكتروني (مو​سم​) وسيستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 1440/7/7 هـ . ومن ضمن المتطلبات عند التقديم: إسم البنك ورقم الآيبان وصورة الهوية وصورة المؤهل والسيرة الذاتية. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://mawsim.haj.gov.sa/

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