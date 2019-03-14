، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على معظم مناطق المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يليها انخفاض في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة على مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الباحة، عسير)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 25- 50كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.