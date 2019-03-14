أبل تطلق 3 ألوان ربيعية لسوار ساعتها الذكية.. تعرف على الأسعار

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أطلقت شركة أبل 3 ألوان جديدة للسوار الرياضي لساعتها الذكية بموديليها مقاس 40 ملم و44 ملم، وذلك بمناسبة اقتراب فصل الربيع. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الألوان الجديدة تشيع أجواء البهجة احتفالًا بقدوم الربيع..، وهي: الأحمر بلون الكركديه والأخضر الباسيفيكي والأصفر اليانع. وأضافت أبل أن سعر السوار الرياضي المصنوع من السيليكون بالألوان المبهجة الجديدة يبلغ 49 دولارًا أمريكيًّا.





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