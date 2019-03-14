ماذا تعرف عن الـ Web وأول موقع وصورة على الإنترنت؟

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شهد العالم قبل 30 عاماً حدث غير المشهد تماماً وسير التقنية بظهور شبكة الويب Web العالمية في 1989، وبعد سنوات أصبحت شبكة Web الويب في الشكل الذي نعرفه بها اليوم.

وفي مارس 1989، توصل المهندس والعالم البريطاني تيم بيرنرز لي إلى اقتراح شبكة Web الويب العالمية، حيث كان يعمل إلى جانبه، روبرت كايليو وهو مهندس معلومات بلجيكي وعالم حاسب آلي، ليتعاونا معاً لتطوير شبكة الاتصالات العالمية.

أما النظام الذي كتبت رمز البرنامج WWW هو NeXt وقد تم تطويره من قبل ستيف جوبز، ثم تم توفير شبكة الويب Web العالمية للجميع مجاناً في عام 1993، ولكن في البداية كان النطاق المقصود من WWW يستهدف فقط الفيزيائيين في شركة CERN الذين كانوا سيستخدمونها لمشاركة البيانات ولكن تم تمديدها لاحقاً لعامة الناس.

وتم تشغيل الموقع الإلكتروني الأول على الويب Web وكان http://info.cern.ch/ وذلك في 6 أغسطس 1991، أما الصورة الأولى التي تم تحميلها على الويب Web فكانت في عام 1992، وقد كانت الصورة لفرقة CERN الداخلية تسمى Les Horribles Cernettes

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أكثر متصفحي الويب Web نشاطاً في العالم يأتون من الصين تليها الهند والولايات المتحدة الأمريكية..، أما أول صفحة ويب Web على الإطلاق فتدور حول المعلومات المتعلقة بمشروع شبكة الويب العالمية.

وضمن المعلومات الغريبة عن الويب Web أن عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت تزيد عن عدد السكان، كما أن WWW هي وسيلة الاتصال الأسرع نمواً في كل العصور، حيث استغرق الأمر 4 سنوات فقط للوصول إلى 50 مليون شخص، في المقابل، استغرق الراديو 38 عاماً بينما استغرق التلفزيون 13 عاماً.

وهناك أكثر من 1.6 مليار موقع في العالم على Web بالوقت الحالي، أما أفضل 5 مواقع شعبية على Web في العالم فهي Google وYouTube وFacebook وBaidu وWikipedia، وفقاً لأبحاث Alexa عبر الإنترنت

وهناك فارق بين ويب Web والإنترنت، حيث يخلط الناس، بينهما، حيث إن الويب Web هو أداة أو وسيلة ضمن أدوات كثيرة موجودة في الإنترنت لتبادل البيانات، ولا يعرف أحد حجم الويب Web الحقيقي فكل ما نعرفه أن جزءاً منه تقوم محركات البحث بفهرسته لتسهيل الوصول إليه، لكن الأغلب مدفون بداخله.

