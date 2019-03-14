كيف تقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة الثلث؟

:



.

تشير التقارير الطبية إلى أن نقص النشاط البدني وقلة الحركة من أهم العوامل المسببة لارتفاع السكر، لكن أي نوع من النشاط والتمارين يحقق الوقاية من السكري؟ هذا ما كشفته نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة ولاية أيوا، وقد وجدت التالي:

تقوم تمارين تقوية العضلات متوسطة الشدة بخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 32 بالمائة إذا تمت ممارستها بانتظام.

واعتمدت أبحاث الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية مايو كلينيك على قياس كثافة العضلات لدى 4681 شخصاً، وإجراء فحوصات لكشف العلاقة بين درجة كثافة العضلات ونسبة مخاطر السكري.

ولا تتطلّب تمارين تقوية العضلات متوسطة الشدة رفع الأوزان، فهناك عدة أنواع من تمارين الأيروبك تساعد على بناء العضلات بدرجة متوسطة..، كما يمكن استخدام آلات الأوزان في صالة الرياضة (الجيم).

