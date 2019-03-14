ثقافي/ موهوبات القريات ينظمن معرضهن بالتزامن مع يوم الموهبة الخليجي2019م



القريات 07 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واس

ضمن فعاليات اسبوع الموهبة وتزامناً مع يوم الموهبة الخليجي نظم قسم الموهوبات بإدارة تعليم محافظة القريات معرض الموهوبات 2019، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة بنت محمد المحيميد ووكيلة كلية العلوم والآداب بجامعة الجوف الدكتورة مريم بنت نزال العنزي وعدد من منسوبات جامعة الجوف وتعليم القريات.

وقد قدمت الطالبات الموهوبات العديد من الفقرات من أبرزها تجربة الطالبة وجود عوض الرويلي والتي تحدثت عن حضورها للبرنامج التخصصي الإثرائي الدولي بجامعة تايبية في تايوان، ومشاركة لطالبات العوق السمعي وكذلك عدد من الأناشيد والعروض التقديمية، وفقرة الطالبة أصايل محمد الثبيتي بالتحدث باللغة الصينية , هذا وقد تجول الحضور بالمعرض واستمعن لشرح الطالبات حيث اشتمل المعرض على عدد من الأركان بمشاركة مدارس المحافظة من أبرزها بحوث الطالبات وأعمالهن المتميزة والفنون التشكيلية والتصميم الفني، كما شارك بالمعرض عدد من أطفال الروضات تحت شعار (المبدعون الصغار)،كما شاركت عدد من أسر الطالبات الموهوبات بالأركان .

وفي نهاية البرنامج كرمت المساعدة للشؤون التعليمية نورة بنت محمد المحيميد ورئيسة قسم الموهوبات هناء الجهني المدارس والجهات المشاركة والداعمة لأسبوع الموهبة .

// انتهى //

07:13ت م

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