السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق ,( الرياض .القصيم , الشرقية ،مكة المكرمة ، الجوف, حائل . الحدود الشمالية , المدينة المنورة , الباحة وعسير ) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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