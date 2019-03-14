مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس

الاربعاء 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

05:46ت م

0346



www.spa.gov.sa/1898865 الاربعاء 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس05:46ت م0346

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.